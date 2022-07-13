“1100 proje desteklendi, 400 milyon lira yatırım yapıldı”

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)’nun Çorum’daki faaliyetlerini değerlendirdi.

TKDK’nın Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma hibelerini (IPARD) 2011 yılından bugüne kullandırdığına dikkat çeken Milletvekili Ceylan “Kırsalda hayat var” sloganı ile başladığı açıklamasında sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye genelinde Çorum ilimizin de içinde olduğu 42 ilde bu hibeler kullandırılmaktadır. Tarım ve hayvancılık başta olmak üzere kırsalda 16 sektörde 500 bin avro ile 3 milyon avroya kadar olan yatırımlara yüzde 40 ile 70 arasında hibe verilmektedir. Aynı zamanda yatırımlardaki harcamalar KDV ve diğer tüm vergilerden de muaf tutulmaktadır.

Çorum’da bugüne kadar yatırım tutarı 400 milyon liraya ulaşan 1100 projeye 200 milyon lira hibe sağlanmıştır. Bunun 173 milyon lirası ödenmiş, kalan kısmın ödemeleri devam etmektedir. Bu yatırımlarla 2 bin kişiye istihdam oluşturulmuştur.” (Haber Merkezi)

