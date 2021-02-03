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110 milyar liralık alacak yapılandırıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yapılandırma kapsamında vergi dairelerine 7 milyon 679 bin vatandaşın başvuruda bulunduğunu bildirdi.

Güncel 03.02.2021, 18:47
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110 milyar liralık alacak yapılandırıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamındaki başvuru sonuçlarını açıkladı.

Yapılandırma kapsamında vergi dairelerine 7 milyon 679 bin vatandaşın başvuruda bulunduğunu belirten Bakan Elvan, “Bu kapsamda 110 milyar liralık alacak yapılandırıldı. Yapılandırılan alacaklara karşılık şu ana kadar 4,1 milyar lira tahsil edildi. 17 Kasım 2020’de başlayıp, 1 Şubat 2021’de sona eren yapılandırmaya yoğun ilgi gösteren vatandaşlarımıza ve bu süre zarfında büyük emek harcayan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” değerlendirmelerinde bulundu.

(AA)

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