Hitit Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 11. Uluslararası Hititoloji Kongresi 13-19 Aralık 2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Yarın (13 Aralık 2021 Pazartesi) saat 10.30’da çevrim içi gerçekleştirilecek olan kongrenin açılış töreninin Hitit Üniversitesi’nin kurumsal YouTube ve Twitter hesaplarından canlı olarak yayınlanacağı bildirildi.

(Haber Merkezi)

