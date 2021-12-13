11. Uluslararası Hititoloji Kongresi Çorum'da başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilk kez çevrim içi düzenlenen kongrede, 92 akademisyen ve araştırmacının bildiri sunması bekleniyor.

Çorum Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, kongrenin açılış töreninde, sempozyumun, Hitit uygarlığını dünya tarihine bildiren önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.

Atatürk'ün 1935 yılında Çorum'un Alacahöyük köyünde kazı yapılması ve müze kurulması emrini verdiğini hatırlatan Kubalı, "Büyük Önder Atatürk'ün, adaletin mülkün temeli olduğu yönündeki düşünceleri ve 'yurtta barış, dünyada barış' söyleminden anladığımız barışçıl özellikleri, Hitit uygarlığının bir yansıması, bize bıraktığı mirasın bir ifadesi olsa gerek. Hititliler Anadolu'da dünyanın en eski uygarlıklarından birini kurdular, dünyadaki kentçiliğe örnek olan çok değerli kentler kurdular. Tarımda, kadın haklarında üstün olan Hititler hukukun, barışın, uygarlığın, kentçiliğin, üretim ekonomisinin merkezidir. Böyle bir mirasın bulunduğu kentteyiz." dedi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da, Hititlerin Anadolu'da kurulan ilk devlet, başkentinin de Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa olduğuna işaret etti.

Hititlerin ticari merkezlerinden Çorum'un Ortaköy ilçesindeki Şapinova Ören Yeri'nde yürütülen arkeolojik kazılara maddi destek sağladıklarını anlatan Aşgın, ayrıca kente gelen üniversite öğrencilerinin de Alacahöyük, Şapinova, Hattuşa gibi antik kentleri görmeleri için turlar düzenlediklerini kaydetti.

Aşgın, Uluslararası Hititoloji Kongresi'nin kentin en prestijli etkinliklerinden olduğuna dikkati çekerek, kongrenin Kovid-19 salgınına rağmen devam etmesini anlamlı bulduğunu sözlerine ekledi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de Çorum'un, medeniyetlerin beşiği olduğunu vurguladı.

Üniversitenin, adını ve logosunu Hitit medeniyetinden aldığına dikkati çeken Öztürk, üniversite olarak başta Hititler olmak üzere çok sayıda medeniyetin mirasına ev sahipliği yapan Çorum'un değerlerini dünyaya tanıtmak için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Uluslararası Hititoloji Kongresi'nin 31 yıldır sürdüğünü hatırlatan Öztürk, şöyle devam etti:

"Kongrede bu kez daha geniş akademisyen katılımı söz konusu. Bugünden itibaren cuma akşamına kadar gün boyu çok yönlü, uluslararası 92 araştırmacının, akademisyenin katılacağı çok önemli bir kongreye şahitlik edeceğiz. Kongrede 92 akademisyen ve uzman bildiri sunacak. Hititoloji Kongresi ile birlikte bir ilk, Hitit Üniversitesine nasip oldu. Uluslararası olup da dili Türkçe olan nadir kongrelerden biri."

11. Uluslararası Hititoloji Kongresi Başkanı Prof. Dr. Aygül Süel ise kongrenin Hitit uygarlığının ve Anadolu medeniyetlerinin bilimsel olarak tartışılması amacıyla ilk kez 1990 yılında yapıldığını belirterek, "Her 3 yılda bir yapılan kongrelere Çorum 6 yılda bir ev sahipliği yapmaktadır. Hitit devletinin iki başkenti ve önemli merkezlerinin Çorum'da bulunması, bu kente böyle bir hak ve aynı zamanda ödev vermektedir." ifadelerini kullandı.

Hititoloji Kongresi ile Anadolu dilleri ve kültürleri araştırmalarına katkı sunmayı hedeflediklerini anlatan Süel, şunları kaydetti:

"Kongrede tartışılan Hitit dili, tarihi ve arkeolojisi konuları Anadolu tarihini, Hitit kültürü ve tarihine yeni boyutlar kazandırmaktadır. Dünyanın değişik ülkelerinden gelen bilim insanları, insanlığın bu önemli mirasının daha iyi anlaşılması için katkıda bulunmaktadır. Kongrede 5 gün boyunca 16 ülkeden 50 bildiri sunulacak. Anadolu'nun 6 asırlık dönemine damga vuran ve çağının en büyük devleti olan Hitit devletinin yarattığı uygarlık özellikle idari, hukuk, din anlayışı gibi hususlarda son derece ileri seviyede olması nedeniyle hayranlık duyulması gereken bir uygarlıktır."