11 öğrenci gıda zehirlenmesi şikayetiyle hastaneye kaldırıldı
Çorum’da KYK kız öğrenci yurdunda 11 öğrenci gıda zehirlenmesi şikayeti ile hastaneye başvurdu.
Güncel 05.04.2022, 15:00
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Yapılan tetkiklerde öğrencilerde gıda zehirlenmesine rastlanmadığı öğrenildi.
Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) kız öğrenci yurdunda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 11 üniversite öğrencisi, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, öğrencilerin yapılan tetkiklerde gıda zehirlenmesine rastlanmadığını söyledi.(Yusuf ÇINAR)
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