11 Nisan’daki toplantının haberi yeni servis edilmiş

ÇORUM HABER’in Kurucusu, Başyazarı ve Şirket Genel Müdürü Mehmet Yolyapar ise, bu değerlendirme yazısında geçen “Merzifon havalimanının desteklenmesi veya Çorum’a havaalanı yapılması da kentin gündeminde hemen ikinci sırada geliyor” ifadesini eleştirdiği dünkü yazısında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan ile yapılan görüşmenin 10 Mayıs 2019 tarihli ÇORUM HABER’de “Havalimanı için en somut gelişme” başlığı altında verildiğini hatırlatarak, Çorum Havalimanı artık “an meselesi” iken mütereddit değerlendirmeleri anlamanın güç olduğunu vurgulamıştı.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, söz konusu toplantının 11 Nisan 2019 tarihinde yapıldığını, yaklaşık 40 gün sonra servis edilen bu haberden TSO’nun da OSB’nin de hiç haberinin olmadığını belirterek, “Değerlendirme tamamen Turkishtime Dergisi’nin değerlendirmesidir. Kaldı ki, dergi tarafından Ulaştırma Bakanlığı’na, Çorum’un havalimanına ihtiyacının olduğu şeklinde bir rapor verildiği bilgisine sahibiz .” ifadesini kullandı.

Başaranhıncal, Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya ile Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın Çorum Havalimanı ile ilgili girişimlerini takdirle izlediklerini ve desteklediklerini de sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)