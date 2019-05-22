Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 18°
gök gürültülü hafif yağmurlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
83675
ALTIN
250.298
DOLAR
6.1048
STERLİN
7.7481
EURO
6.8129

11 Nisan’daki toplantının haberi yeni servis edilmiş

Turkishtime Dergisi’nin Halkbank sponsorluğunda, ekonomik açıdan dinamik bazı kentlerde düzenlediği “Ortak Akıl Toplantıları”nın sonuncusu Çorum’da yapılmış, bu toplantının değerlendirme raporu niteliğini taşıyan “Çorum OSB’yi geleceğe taşıyacak 10 parametre” başlıklı metin ise önceki gün yerel basına servis edilmişti.

11 Nisan’daki toplantının haberi yeni servis edilmiş

Turkishtime Dergisi’nin Halkbank sponsorluğunda, ekonomik açıdan dinamik bazı kentlerde düzenlediği “Ortak Akıl Toplantıları”nın sonuncusu Çorum’da yapılmış, bu toplantının değerlendirme raporu niteliğini taşıyan “Çorum OSB’yi geleceğe taşıyacak 10 parametre” başlıklı metin ise önceki gün yerel basına servis edilmişti.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 02:15
11 Nisan’daki toplantının haberi yeni servis edilmiş

ÇORUM HABER’in Kurucusu, Başyazarı ve Şirket Genel Müdürü Mehmet Yolyapar ise, bu değerlendirme yazısında geçen “Merzifon havalimanının desteklenmesi veya Çorum’a havaalanı yapılması da kentin gündeminde hemen ikinci sırada geliyor” ifadesini eleştirdiği dünkü yazısında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan ile yapılan görüşmenin 10 Mayıs 2019 tarihli ÇORUM HABER’de “Havalimanı için en somut gelişme” başlığı altında verildiğini hatırlatarak, Çorum Havalimanı artık “an meselesi” iken mütereddit değerlendirmeleri anlamanın güç olduğunu vurgulamıştı.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, söz konusu toplantının 11 Nisan 2019 tarihinde yapıldığını, yaklaşık 40 gün sonra servis edilen bu haberden TSO’nun da OSB’nin de hiç haberinin olmadığını belirterek, “Değerlendirme tamamen Turkishtime Dergisi’nin değerlendirmesidir. Kaldı ki, dergi tarafından Ulaştırma Bakanlığı’na, Çorum’un havalimanına ihtiyacının olduğu şeklinde bir rapor verildiği bilgisine sahibiz .” ifadesini kullandı.

Başaranhıncal, Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya ile Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın Çorum Havalimanı ile ilgili girişimlerini takdirle izlediklerini ve desteklediklerini de sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)

“Demiryolu hızlandırılsın, havalimanı hemen yapılsın”
“Demiryolu hızlandırılsın, havalimanı hemen yapılsın”
Havalimanı için en somut gelişme
Havalimanı için en somut gelişme
İlgili Haberler
Traktör devrildi; 1 yaralı
Traktör devrildi; 1 yaralı
TEGV’de ilkbahar etkinlikleri bitti
TEGV’de ilkbahar etkinlikleri bitti
Fatih Anadolu’dan 19 Mayıs coşkusu
Fatih Anadolu’dan 19 Mayıs coşkusu

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim