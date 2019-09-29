11 kazada 22 yaralı

Alınan bilgiye göre Osmancık Çiftlikler Mahallesi’nde yaşanan kazada Z.E isimli kişinin yönetimindeki araç takla attı. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan S.E, R.K, İ.Ö ve V.E isimli kişiler yaralanarak Osmancık Devlet Hastanesi’ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Alaca Günhan Mahallesi’nde A.M yönetimindeki elektrikli bisiklet ile E.G yönetimindeki bisiklet çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralanarak tedavi altına alındı. Sungurlu Bahçelievler Mahallesi’nde D.K yönetimindeki araç tek taraflı kaza yaptı. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan G.K isimli kişi yaralandı. Bayat İlçesi Kayabaşı Mahallesi’ndeki kazada ise M.K sevk ve idaresindeki araç ile E.Ç yönetimindeki araç çarpıştı. Kazada iki sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan H.K., Y.K., S.K, N.R yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

Çorum Merkez Buharaevler Mahallesi’nde E.G ve M.G yönetimindeki araçlar çarpışınca iki sürücü de yaralanırken, Mimar Sinan Mahallesi’nde D.D yönetimindeki araç B.D ve İ.H isimli yayalara çarparak yaraladı. Yavruturna Mahallesi’nde H.T yönetimindeki araç, M.C yönetimindeki bisikletli kişiye çarparak yaralarken, Gülabibey Mahallesi’nde de M.Ö yönetimindeki araç O.C isimli bisikletli kişiye çarparak yaralanmasına sebep oldu. Buharaevler Mahallesi’nde M.Y sevk ve idaresindeki araç B.G isimli yayaya çarparak yaraladı.

Mimar Sinan Mahallesi’nde M.C sevk ve idaresindeki otomobil ile A.G yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralanarak hastanelik oldu. Bahçelievler Mahallesi’nde S.G yönetimindeki araç seyir halinde iken önüne çıkan araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek geçirdiği kazada yaralandı.

(Haber Merkezi)