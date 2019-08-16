11 kazada 1 ölü, 34 yaralı

Alınan bilgiye göre Çorum merkez Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşanan kazada L.E yönetimindeki araç ile A.S sevk ve idaresinde bulunan araç çarpıştı. Kazada iki sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan S.E yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Çevreyolu üzerinde İ.Y sevk ve idaresindeki araç ile T.T yönetimindeki araçlar çarpıştı. Kazada hayati tehlike arzetmeyecek şekilde yaralanan iki sürücü de Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Çorum-Mecitözü Karayolu Gökçepınar Köyü mevkiinde ise T.A (39) yönetimindeki araç ile karşı yönden gelen K.A (63) motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çorum’un Sungurlu İlçesi’ne bağlı Başpınar Mahallesi 1.Cadde üzerindeki kazada ise P.K ve M.A sevk ve idaresindeki araçlar çarpıştı. Kazada iki sürücü de yaralanarak Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sungurlu Karşıyaka Mahallesi’nde yaşanan kazada ise H.S sevk ve idaresindeki traktör devrildi. Kazada sürücü ile birlikte A.C.B, H.S ve G.S isimli kişiler yaralanarak Sungurlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Sungurlu – Boğazkale Karayolu’nda önceki akşam yaşanan kazada ise M.A.B (18) yönetimindeki araç seyir halinde iken karşı yönden gelen A.B.O (35) sevk ve idaresinde bulunan otomobile çarptı. Kazada iki sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan M.Y (11) ve Y.E.B (11) hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanarak Sungurlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Çorum ili istikametinden İskilip istikametine seyir halinde bulunan M.D (45) yönetimindeki araç seyir halinde iken karşı yönden gelen A.K (51) yönetimindeki araçla çarpıştı. Kazada iki sürücü ile birlikte yolcu olarak bulunan B.D (16) ve Y.Ç (37) yaralanarak Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Çorum’un Mecitözü İlçesi’nde A.A (62) yönetimindeki araç tek taraflı kaza yaptı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan N.A (59), I.A (11), T.A (18) ve B.A (5) isimli kişiler hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanarak Mecitözü Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Osmancık’ta T.K (49) yönetimindeki araç yine tek taraflı kaza yaptı. Kazada araç sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan İ.N.K (16) isimli kişiler yaralanarak Osmancık Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kargı İlçesi’ne bağlı İnceçay Köy yolu üzerindeki kazada ise E.S (27) yönetimindeki araç ile karşı yönden gelen A.Ç (44) yönetimindeki araç çarpıştı. Kazada iki araç sürücüsü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan B.Ç (64), E,Ç (61) ve A.S (36) hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar Kargı Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

İskilip Büyüktaş Mahallesi’nde ise A.A. ve E.Y isimli kişilerin kullandığı araçların çarpıştığı kazada iki sürücü ile birlikte H.A isimli yolcu yaralanırken, hastaneye kaldırılan yolcunun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

(Volkan SINAYUÇ)