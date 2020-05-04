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11 ekip, 230 kişi 200 bin maske dağıtacak

Çorum Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında kentteki her eve nano teknoloji ile üretilen yıkanabilir maskelerin dağıtımına başladı. 11 ekipten oluşan 230 kişi maskelerin dağıtımını 3 gün içerisinde tamamlayacak.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 18:57

Buhara Kültür Merkezinde maske dağıtımı yapacak personelle bir araya gelen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, maskelerin paketlenmesinden dağıtım sürecine kadar yoğun bir mesai içerisinde çalışan tüm personele teşekkür etti. “200 bin nano teknolojiyle üretilmiş maskeyi bugünden itibaren hemşehrilerimize ulaştırmaya başladık.” diyen Başkan Aşgın, Çorum’da yaşayan 20 yaş üzeri herkese bu maskelerden dağıtacaklarının altını çizdi.

Maske dağıtımı yapacak personele yönelik bir konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Gittiğimiz evlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın selamını iletin. Koronavirüsle mücadele kapsamında verilen destansı mücadelenin en başında Sayın Cumhurbaşkanımız var, bakanlarımız var. Tüm dünyayı etkisi altına alınan koronavirüle ilk andan itibaren yoğun bir şekilde mücadele ediyoruz. Çok sayıda çalışmaya imza attık. Belediyemiz çalışanları tarafından paketlenen maskeleri çarşamba gününe kadar tüm evlere ulaştıracağız.” dedi.

Ekipler 180 bin adet maskeyi üç gün içerisinde dağıtacak. Geriye kalan maskeleri ise Çorum Belediyesi Vefa Grubu dağıtmaya devam edecek.

İLK DAĞITIMLARI BAŞKAN AŞGIN YAPTI

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, maske dağıtımını bizzat kendisi başlattı. Buharaevler, Binevler ve Akkent’te ziyaret ettiği evlerde hane sakinlerinden 20 yaş üstü olanların sayısı kadar maske veren Başkan Aşgın, küçük çocuklara da çeşitli hediyeler vermeyi ihmal etmedi.

Evde olmayanlar maskelerini Zabıtadan alacak

230 personelin dağıtımını yaptığı nano teknolojik maskelerin dağıtımı esnasında evde bulanmayan vatandaşlar maskelerini daha sonra Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden alabilecek. Maske dağıtımı esnasında evinde bulunmayan vatandaşlar için maskelerini Zabıta Müdürlüğünden alacaklarına dair bilgi notu kapıya yapıştırılıyor. Vatandaşlar daha sonra bu etiketle Zabıta Müdürlüğünden maskelerini alabilecekler.

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 04.05.2020 19:02
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