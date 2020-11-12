11 ayda 467 okula ziyaret

Şirinler Özel Eğitim Uygulama Anaokulu’ndan başladığı ziyaretlerini Sungurlu Çiçekli Köyü İlkokulu ile tamamlayarak tüm il genelinde öğretmen ve öğrencilerle buluşmuş oldu.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla 2020-2021 eğitim öğretim yılında kademe kademe açılan okulları da ihmal etmeyerek tedbirleri yerinde gören Milli Eğitim Müdürü Sarı, pandemide yüz yüze yapılan eğitimdeki sorunları da tespit etme imkanı buldu.

Okullarda öğrencilerin derslerine katılan Sarı; “Çocuklarımızı, hür ve bilimsel düşünme gücüne ve geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişisel mutluluğun yanında toplumun ve insanlığın refah ve mutluluğundan da sorumlu olduğuna inanan, sağlıklı, disiplinli, çalışkan, dürüst, kendine güvenen, inançlı, yürekli, milli dayanışma ve uzlaşma içinde yaşayan nesiller yetiştirmekle de görevli ve sorumlu olduğumuzun bilincindeyiz. İnşallah tüm personellerimiz ve paydaşlarımız ile eğitimde söz sahibi olan bir kent olarak daha iyi seviyelere geleceğiz. Tüm öğretmen, idareci, personelimiz ve eğitim paydaşlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Buna göre Milli Eğitim Müdürü Sarı’nın göreve geldiği günden beri merkezde 172, Alaca'da 37, Bayat'ta 23, Boğazkale'de 6, Dodurga'da 10, İskilip' te 36, Kargı'da 15, Laçin'de 9, Mecitözü'nde 21, Oğuzlar'da 8,Ortaköy'de 9, Osmancık'ta 52, Sungurlu'da 62 ve Uğurludağ'da 7 okul olmak üzere toplamda 467 okulu ziyaret ettiğini belirten Yakup Sarı, “Gidilmedik okul, selam verilmeyen öğretmen, gözlerinde umut ışığı görmediğimiz öğrencimiz kalmadı” diye konuştu.

(Haber Merkezi)