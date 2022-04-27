11. Akıl Oyunlarına kayıtlar devam ediyor

Öğrencilere sosyal ortamlar sağlamak adına bu tür programları her yıl yaptıklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, “Öğrencilerimiz neye ihtiyaç duyuyorsa o konuları gençlerimizin hizmetine sunuyoruz. İhtiyaç duydukları hakkında çalışmalar yaparak öğrencilerimizle buluşturuyoruz” dedi.

Bu yıl akıl oyunlarının 11. sini düzenlediklerini söyleyen Candan, başvuruların Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezinden yapıldığını belirterek “9-12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz 11.Akıl Oyunlarına tüm öğrencilerimizi bekliyoruz. Oyunlara son başvuru tarihi 29 Nisan Cuma. Sevgili öğrenciler kaydınızı yaptırmak için geç kalmayın” diye konuştu.

