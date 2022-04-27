11. Akıl Oyunlarına kayıtlar devam ediyor
Çorum Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Genç Kadeş’in ortaklaşa düzenlediği ilkokul ve ortaokullar arası 11.Akıl Oyunları Yarışmasına kayıtlar devam ediyor.
Güncel 27.04.2022, 01:05
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Öğrencilere sosyal ortamlar sağlamak adına bu tür programları her yıl yaptıklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, “Öğrencilerimiz neye ihtiyaç duyuyorsa o konuları gençlerimizin hizmetine sunuyoruz. İhtiyaç duydukları hakkında çalışmalar yaparak öğrencilerimizle buluşturuyoruz” dedi.
Bu yıl akıl oyunlarının 11. sini düzenlediklerini söyleyen Candan, başvuruların Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezinden yapıldığını belirterek “9-12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz 11.Akıl Oyunlarına tüm öğrencilerimizi bekliyoruz. Oyunlara son başvuru tarihi 29 Nisan Cuma. Sevgili öğrenciler kaydınızı yaptırmak için geç kalmayın” diye konuştu.
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|33
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|33
|44
|11. Gençlerbirliği
|32
|42
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|41
|13. Altınordu
|33
|41
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|40
|15. Denizlispor
|32
|39
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|38
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|35
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|34
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|40
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|34
|40
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|38
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|37
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|34
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|31
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|32
|29
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|33
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|33
|21
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|P
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|78
|2. Barcelona
|33
|63
|3. Sevilla
|33
|63
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|33
|61
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|33
|55
|7. Villarreal
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|52
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|33
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