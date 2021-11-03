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10.haftalar itibariyle: TARİHİNİN EN İYİ SEZONU

Profesyonel futbol liglerindeki 10.sezonunu geçiren Çorum FK, 10.haftalar itibariyle en iyi performansı bu sezon sergiliyor. 10 maçta alınan 21 puan Çorum FK’nın topladığı en çok puan olarak kayıtlara “rekor” olarak geçerken, yenilen 4 gol de Çorum FK’nın kalesinde gördüğü en az gol olarak kayıtlardaki yerini aldı. Yine, +13 averaj da “en iyi averaj” olarak kayıtlara geçti.

Güncel 03.11.2021, 21:34
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10.haftalar itibariyle: TARİHİNİN EN İYİ SEZONU

2.Lig Kırmızı Grup’ta, Başkan Fatih Özcan’ın belirlediği “rota kupa” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, geçtiğimiz Pazar günü, Başkent deplasmanında, Etimesgut Belediyespor’u 2-0 gibi net bir skorla yenerek 10.hafta itibariyle puanını 21’e yükseltti ve 3.sıraya yerleşti. Çorum FK’nın bu galibiyet sonucu 21’e yükselttiği puanı, profesyonel lig tarihinde, 10. Haftalar itibariyle topladığı en çok puan olarak kayıtlara geçti.
ÖNCEKİ REKOR 20 PUANDI
2012-2013 sezonundan beri profesyonel liglerde mücadele eden Çorum FK, bu sezonların ilk 10 haftaları itibariyle en başarılı performansı bu sezon sergiliyor. 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alan Çorum FK, 21 puan toplayarak, 10.haftalar itibariyle rekor kırdı. 
Önceki puan rekoru, 2017-2018 sezonuna aitti. Kırmızı-siyahlı ekip, 2017-2018 sezonunda 5 galibiyet, 5 beraberlik alarak 20 puan toplamıştı.
EN AZ PUANI İLK SEZONUNDA TOPLADI
Çorum FK, profesyonel liglerde mücadele ettiği 10 sezondaki ilk 10 haftalarda en az puanı ise 2012-2013 sezonunda topladı. O sezon Hayrettin Gümüşdağ nezaretinde, ilk kez 3.ligde mücadele eden ve o zamanki ismi Çorum Belediyespor olan Çorum FK, 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgi aldı ve 11 puan toplayabildi.
AN AZ GOL YEDİĞİ  SEZON VE EN  İYİ AVERAJ BU SEZON
Çorum FK, yine ilk 10 haftalar itibariyle en az golü bu sezon kalesinde gördü. Sadece 1 kez mağlup olan Ahmet Yıldırım’ın ekibi, attığı 17 gole karşılık kalesinde sadece 4 gol görürken, +13 averaj da kırmızı-siyahlı ekibin ilk 10 haftalardaki “en iyi averajı” olarak kayıtlara geçti.
Çorum FK, en çok golü ise geçen sezon yedi. 10 maçta kalesinde 17 gol gören kırmızı-siyahlı ekip, en kötü averajı ise 2012-2013 sezonunda 12 gol atıp 13 gol yiyerek -1’le elde etti.
2017-2018 sezonunda 5 galibiyet, 5 beraberlik alarak hiç yenilmeyen Çorum FK, bu sezon ise 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi ile en az yenilgiyi aldı.
(Hüseyin AŞKIN)

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