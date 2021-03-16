106 bin 252 aşı uygulandı

Türkiye’nin günlük aşı tablosunun anlık olarak takip edilebildiği Sağlık Bakanlığı’nın ‘COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu’ verilerine göre Çorum’da dün akşam 17.00 itibariyle uygulanan aşı sayısı 106 bin 252’ye yükseldi. 81 ilde aşılananların sayısı saglik.gov.tr sitesi üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. İllere göre aşı dağılımı 10 dakikada bir güncelleniyor.

Buna göre saat 17.00 itibariyle ülke genelinde toplam aşı sayısı 11 milyon 941 bin 693’e, ilimizde ise 106 bin 252’ye çıktı. Türkiye’de 7 milyon 968 bin 639 kişi ilk doz aşısını olurken, 3 milyon 973 bin 54 kişi ise ikinci doz aşıyı vurundu. Çorum’da ise 71 bin 278 kişi ilk doz, 37 bin 974 kişinin ise ikinci doz aşıyı vurunduğu belirtildi.

(Haber Merkezi)

