Çorum merkeze bağlı bir köyde 10.415 litre kaçak içki ele geçirildi.

Çorum İl Jandarma Komutanlığınca, kaçak içki ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler sonucunda, kaçak içki üretimi yapan ve piyasaya süren adreslere operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz Salı günü Çorum merkeze bağlı bir köyde kaçak/sahte alkollü içki imal edildiği tespit edilen bir şüpheliye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada toplam 10.- bin 400 litre fermente içki (şarap), 15 litre kaçak rakı, 15 kg anason ve 1 adet distilasyon sistemi ile 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Çorum Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şüpheli şahıs ile ilgili adli işlemlerin devam ettiği ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında faaliyetlere aralıksız devam edileceği bildirildi. (Haber Merkezi)

