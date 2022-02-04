103 kişiye 3 aylık TYP istihdamı

26 Ocak 2022 tarihinde imzalanan protokole istinaden Çorum İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde toplamda 103 kişi 3 ay süreyle istihdam edilecek. 1 Mart’ta başlayıp 27 Mayıs’ta sona erecek programın konusunun okullarda çevre düzenlemesi, bakım onarım ve temizlik faaliyetleri olduğunu belirten Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Levent Tuzcu, “Katılımcılara program süresince asgari ücret ödenecek olup, finansmanı İŞKUR tarafından sağlanacaktır” dedi.

Başvuruların yönetmeliğe göre noter kurası yöntemiyle belirleneceğini kaydeden Tuzcu, “Durumu başvuru şartlarına uyan ve program kapsamında çalışmak isteyen vatandaşlarımızın 5 Şubat Cumartesi gününe kadar (Cumartesi dâhil), ALO-170 iletişim hattı üzerinden ve İŞKUR e-şube (www.iskur.gov.tr) internet adresinden 05/02/2022 Cumartesi günü (Saat:24:00’a kadar) iş arayan girişi yaptıktan sonra “Online İşlemler ?İş arayan ? Toplum Yararına Programlar?TYP Başvuru” kısmından sistem (program) numarasını yazıp seçerek başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuruda sorun yaşayanlar İl Müdürlüğümüz personelinden başvuru için yardım talep edebilirler.

Ayrıca, 12 ay içerisinde TYP’den toplam 9 aydan az faydalanmış olanlar toplam 9 aya tamamlanacak şekilde bu programlardan faydalanabileceklerdir. Bir kişi aynı anda açılacak TYP’lerden yalnızca bir tanesine başvuru yapabilecektir.

TYP’lere program süresince Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birisi katılabilir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen net asgari ücretin 1,5 (bir buçuk) katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz. Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmaz.

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler TYP’ye katılamaz.

Katılımcı seçimi ile belirlenen listeler nihai liste olmayıp gerekli inceleme ve kontrol işlemleri sonrasında kesinleşecektir. İnceleme işlemleri tamamlanmadan programlar başlatılmayacaktır” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

