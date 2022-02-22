103 kişilik işe bin 600 kişi başvurdu

İŞKUR ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol uyarınca uygulanan Toplum Yararına Program (TYP) ile Çorum ve ilçelerde okullara 103 temizlik görevlisi alınacak. 103 kişilik işe Bin 600 başvuru yapıldığı belirtilirken, İŞKUR İl Müdürlüğü’nde adaylar için noter huzurunda kura çekimi önceki gün yapıldı.

Çorum’daki okullarda 1 Mart-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında görevlendirilecek olan 103 kişi, evraklarını Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim ettikten sonra 1 Mart 2022 itibariyle yeni görevine başlayacak. İŞKUR İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen kura çekimine İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu katıldı.

İl ve ilçe kontenjan dağılımı ise şu şekilde; “Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü 64, Bayat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 4, Boğazkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1, Dodurga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2, Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2, Laçin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1, Mecitözü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2, Oğuzlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1, Ortaköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2, Uğurludağ 1, Alaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 5, İskilip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 5, Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 6, Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 7.”

(Haber Merkezi)

