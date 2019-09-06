Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
100278
ALTIN
277.723
DOLAR
5.6910
STERLİN
7.0125
EURO
6.2838

100’e yakın saman balyası yandı

Çorum’da merkeze bağlı Salur köyünde çıkan yangın korkuttu.

100’e yakın saman balyası yandı

Çorum’da merkeze bağlı Salur köyünde çıkan yangın korkuttu.

06 Eylül 2019 Cuma 00:20
100’e yakın saman balyası yandı

Çorum’da merkeze bağlı Salur köyünde çıkan yangın korkuttu. Edinilen bilgilere göre, Salur köyünde yaşayan Recep Severcan’a ait evin bahçesinde bulunan saman balyaları bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Rüzgârın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Köylülerin ihbarı üzerine köye Çorum ve İskilip Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangında 100’e yakın saman balyası yanarken bir yaban hayvanının da telef olduğu görüldü. (İHA)

İlgili Haberler
Mehmet Yolyapar'a taziye ziyaretleri
Mehmet Yolyapar'a taziye ziyaretleri
Çorum’u sinek bastı
Çorum’u sinek bastı
Başarıya ödül
Başarıya ödül
Anne-çocuk sağlığı bilgilendirmesi yapıldı
Anne-çocuk sağlığı bilgilendirmesi yapıldı
Modifiyeli araç tutkunları 8 Eylül’de Çorum’da buluşuyor
Modifiyeli araç tutkunları 8 Eylül’de Çorum’da buluşuyor
Araba fiyatına güvercin
Araba fiyatına güvercin

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim