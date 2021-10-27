1000. yatırımcı, çekini Bakan’dan teslim aldı

TKDK standında gerçekleşen temsili çek töreninde Bakan Pakdemirli’ye Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve TKDK Başkanı Dr. Muhammed Adak eşlik etti.

TKDK’nın IPARD II 9. Çağrı dönemi yatırımcısı Kemal Öz Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde mantı ve erişte üretimi yaptığı tesisinin çatısı üzerine IPARD desteğiyle yenilenebilir enerji yatırımı yaparak güneş enerjisi santrali (GES) kurdu. 730 bin lira yatırım tutarlı projeye, 360 bin lira hibe ödendi.

20 yılı aşkın bir süredir mantı ve yufka üretimi yapan Kemal Öz Gıda, mevcut tesisinin çatısına 128 kW kapasiteli GES yatırımı yaptı. Bu yatırım sayesinde yılda 275 bin kWh elektrik üretecek olan tesisin mevcut faaliyetleri dışında yenilebilir enerji yatırımından yılda yaklaşık 150 bin lira ilave gelir elde etmesi bekleniyor. TKDK desteğiyle hayat bulan bu yatırım kendisini yaklaşık 3 yılda amorti edecek ve uzun yıllar sürekli bir gelir kapısı olacak. Tesis yetkilisi Bülent Özdoğan, “Bu yatırımımız sayesinde tesisimizin içinde mantı ve erişte, çatısında elektrik üretiyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

