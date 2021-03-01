100 yıllık türbelerden birisi daha boş çıktı

Yavruturna Mahallesi’nde yer alan Garip Dede türbesi ve Safar Dede türbesi Gazi Caddesi’ni Kıbrıs Caddesi’ne bağlamak için yapılması planlanan yol nedeniyle kaldırıldı.

Çorum Müftülüğü’nden alınan onayın ardından geçtiğimiz günlerde ilk olarak Garip Dede türbesinde belediye ekiplerince kazı yapıldı ve türbe kaldırıldı. Yapılan kazılarda herhangi bir kalıntıya rastlanmadı ve türbedeki mezarın boş olduğu anlaşıldı. Türbeyi yerinde göremeyen mahalleli ise şaşkınlığını gizleyememişti. Dün ise, yine Garip Dede türbesinin hemen yakınında bulunan Safar Dede türbesi de kaldırıldı. Yapılan kazı çalışmasında 100 yıllık olduğu öğrenilen ve mum yakılıp duaların yapıldığı türbede de herhangi bir kemik kalıntısına rastlanmadı.

Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar yaptığı açıklamada “İtinalı bir şekilde kazı yapıldı. Her iki türbede de kemik kalıntıları bulunamadı. Daha önce yol yapım çalışması nedeniyle Garip Dede olarak bilinen türbeyi kaldırmıştık ve içi boş çıkmıştı. Bugün de Safar Dede olarak bilinen türbeyi kaldırdık onun içi de boş çıktı. Belediye ekipleri, imam ve diğer yetkililerle birlikte kazı çalışmalarını takip ettik. Ekipler üç metre aşağıya inerek kemik kalıntıları aradı ve hiçbir ize rastlanmadı. Tabi kemik bulunamadı diye adını yaşatmayacak değiliz.” dedi.

Türbelerin taşınma projesinden de bahseden Kaşar, “Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Hasan Tuluk hocamızla beraber hemen yanındaki alana bir şehir çeşmesi ve dedelerimizin isimlerini yazarak isimlerini yaşatacağız. Hatta bu sokağın adı da Garip Dede Sokağı olacak. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.