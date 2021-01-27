100 Yıllık türbeler taşınıyor

Geçtiğimiz günlerde aynı mahallede yer alan 100 yıllık 'Garip Dede' türbesi, Gazi Caddesi’ni Kıbrıs Caddesi’ne bağlamak için yapılması planlanan yol nedeniyle kaldırılmıştı. 3 türbe belediye ekipleri tarafından Kadeş Barış Meydanı yanında yer alan yeşil alana taşınacak.

KADEŞ BARIŞ MEYDANI’NIN YANINA TAŞINACAK

Türbelerin kısa süre içerisinde yeni yerinde olacağını belirten Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar, Safar Dede türbesinin yaklaşık 100 yıllık olduğunu söyledi. Gazi Caddesi’ni Kıbrıs Caddesi’ne bağlamak için yapılması planlanan yol nedeniyle daha önce Garip Dede türbesinin kaldırıldığını hatırlatan Muhtar Kaşar, “Aynı proje kapsamında yol ortasında kalan Safar Dede türbemiz de yeni yerine taşınacak. Araştırmalar yapıldı, müftülük türbelerin yerlerinin değiştirilmesinde sakınca olmadığını bildirdi. Safar Dede, Garip Dede ve bir de Kan Dedemiz var bunların üçünü bir araya getirip, Kadeş Barış Meydanı’nın yanında yeşil bir alana getirmenin planlaması yapıldı” dedi.

“MAHALLEMİZE YAKIŞACAK”

Mahallesinin eski sakinleriyle istişareler yapıldığını anlatan Kaşar, “Türbelerimizi Yavru Turna Mahallesine yakışır bir şekilde yeni yerine kaldıracağız. Çizimleri yapıldı, çalışmalar başladı. Belediyemiz kazmayı vuracak inşallah dedelerimiz yeni yol açılmadan önce yeni yerlerinde olacak” diye konuştu. Türbelere, burnu kanayan ve titreyen çocukların getirildiğini, türbede adak adandığını, dualar edildiğini belirten Kaşar, vatandaşların yeni yerinde de türbeleri ziyaret edebileceğini söyledi. Ayrıca, Yavru Turna Mahallesi’nin geçmişte çiftçi mahallesi olduğunu kaydeden Kaşar, “Bizim burada eskiden soku taşı vardı, mahalle çeşmemiz vardı. Değirmen taşımız vardı. Bunları da dedelerimizin türbelerinin yanında canlandıracağız” ifadesine yer verdi.