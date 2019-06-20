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“100 yıl sonra Cumhuriyet’in geldiği duruma üzülüyoruz”

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık, Çorum’a geldi.

“100 yıl sonra Cumhuriyet’in geldiği duruma üzülüyoruz”

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık, Çorum’a geldi.

20 Haziran 2019 Perşembe 00:22
“100 yıl sonra Cumhuriyet’in geldiği duruma üzülüyoruz”

ADD Çorum Şubesi’ni ziyaret eden Altınışık önemli açıklamalarda bulundu. ADD Kurucu Genel Sekreteri Prof. Dr. Ahmet Çeçen ve Denetleme Kurulu Başkanı Reşat Demirci ile birlikte gelen Altınışık, Milli Mücadele’nin 100. Yılı dolaysıyla Amasya’ya doğru yola çıkmışken Çorum’a da uğradıklarını söyledi.

Türkiye’nin bir bütün olabilmesi için Atatürk Cumhuriyeti’nin inşa etmek gerektiğine değinen Altınışık, “100 yıl sonra geldiğimiz duruma üzülüyoruz. Cumhuriyet ile Atatürk’ün liderliğinde kazanılan değerlerimizi yeniden elde etmek için mücadele vermek zorundayız. Atatürk’ün yaptıklarına yeniden sahip çıkmak zorundayız. Türkiye bir bütün olarak yoluna devam etmek istiyorsa Atatürk’ün düşünce temelinde Atatürk Cumhuriyeti’ni inşa etmek zorundadır. Aksi taktirde bölünen bir yol oluşur. Ortadoğu’ya baktığımız zaman bunu çok net görüyoruz. Eğer kendi kuruluş amaçlarından uzaklaşırsanız emperyal kuvvetlere yem olursunuz. Atatürk devrimlerinin ortak paydasında bütünleşmeliyiz, omuz omuza hareket etmeliyiz. Uluslararası konjonktür belli. Türkiye’nin en demokratik örgütü olarak Anadolu’yu karış karış dolaşıyoruz” dedi.

Yakın zamanda yapılacak olan İstanbul seçimine de değinen Altınışık, “İstanbul’da demokrasinin kazanması için çaba harcayacağız. Siyasetin değil demokrasinin sahiplenilmeye ihtiyacı vardır” ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer, genel merkezin 100. yıl basın bildirisini okudu ve dernek üyeleri ile davetlilerle sohbet gerçekleştirildi.

(Esra ESEN)

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