Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 21°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
102649
ALTIN
377.212
DOLAR
6.7924
STERLİN
8.2998
EURO
7.4406
Mezarlıklar, bayram ziyaretine hazır
Mezarlıklar, bayram ziyaretine hazır
Yaşlı çift yanmaktan son anda kurtarıldı
Yaşlı çift yanmaktan son anda...
Seyir halindeki otomobile tüfekle saldırı anı kamerada
Saldırı anı kamerada
Ramazan Bayramı alışverişi ile çarşı canlandı
Sokağa çıkma yasağı öncesi çarşıya...

100 gram ve üstü altın alımına 1 iş günü valör geldi

BDDK, yarından itibaren gerçek ve tüzel kişilerin 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacağını duyurdu.

22 Mayıs 2020 Cuma 00:32
100 gram ve üstü altın alımına 1 iş günü valör geldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yarından itibaren gerçek ve tüzel kişilerin 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacağını açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21.05.2020 tarih ve 9033 sayılı kararı ile finansal piyasaların istikrarlı işleyişine ve kredi sisteminin etkin çalışmasına katkıda bulunulmasını teminen 22.05.2020 tarihinden itibaren gerçek ve tüzel kişilerin günlük 100 gr ve üzerinde altın alım işlemlerinde, altının ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine ve konunun Kuruluş Birlikleri vasıtasıyla tüm bankalara duyurulmasına karar verilmiştir."

İlgili Haberler
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması kuru yemişe ilgiyi artırdı
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması kuru yemişe ilgiyi artırdı
Sığınmacı ve mültecilere hijyen kiti
Sığınmacı ve mültecilere hijyen kiti
Çorum'da halk ekmek büfeleri bayramda açık olacak
Çorum'da halk ekmek büfeleri bayramda açık olacak
Mezarlıklar, bayram ziyaretine hazır
Mezarlıklar, bayram ziyaretine hazır
27 kişi hayatını kaybetti
27 kişi hayatını kaybetti
“Ramazan Bayramı, sağlık, barış ve huzur getirsin”
“Ramazan Bayramı, sağlık, barış ve huzur getirsin”

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim