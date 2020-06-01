10 yıl yerine 42 ayda tamamlandı

Dünyanın en büyük havalimanlarından birisi olan İstanbul Havalimanı’nın belgeseli yapıldı. 56 dakikalık ‘Bir Zafer Anıtı: İstanbul Havalimanı’ adlı belgeselde İstanbul Havalimanı’nın fikir aşamasından tam kapasite ile operasyona başladığı döneme kadar geçen süre anlatıldı.

Güncel 01.06.2020, 20:40
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10 yıl yerine 42 ayda tamamlandı

İstanbul Havalimanı, 42 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Havalimanı inşaatında 12 bin 400 sondaj yapıldı, araştırma çukuru açıldı. 3 bin 159 araç ve makine aralıksız çalıştı. 750 milyon metreküp toprak kazıldı. 320 milyon metreküp dolgu yapıldı. 7 milyon metreküp beton döküldü.

Çağdaşlık ile fonksiyonelliğin birlikte ele alındığı özgün bir tasarıma sahip olan İstanbul Havalimanı, 29 Ekim 2018 tarihinde hizmete açılırken, 6 Nisan 2019 tarihinde de tam kapasite ile hizmet vermeye başladı.

(İHA)

#İstanbul Havalimanı
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