10 yıl yerine 42 ayda tamamlandı
Dünyanın en büyük havalimanlarından birisi olan İstanbul Havalimanı’nın belgeseli yapıldı. 56 dakikalık ‘Bir Zafer Anıtı: İstanbul Havalimanı’ adlı belgeselde İstanbul Havalimanı’nın fikir aşamasından tam kapasite ile operasyona başladığı döneme kadar geçen süre anlatıldı.
Güncel 01.06.2020, 20:40
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İstanbul Havalimanı, 42 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Havalimanı inşaatında 12 bin 400 sondaj yapıldı, araştırma çukuru açıldı. 3 bin 159 araç ve makine aralıksız çalıştı. 750 milyon metreküp toprak kazıldı. 320 milyon metreküp dolgu yapıldı. 7 milyon metreküp beton döküldü.
Çağdaşlık ile fonksiyonelliğin birlikte ele alındığı özgün bir tasarıma sahip olan İstanbul Havalimanı, 29 Ekim 2018 tarihinde hizmete açılırken, 6 Nisan 2019 tarihinde de tam kapasite ile hizmet vermeye başladı.
(İHA)
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