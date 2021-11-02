10 yaşındaki Hilal, Samsun’da kaza kurbanı

Kaza, dün akşam Alaçam ilçesi Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 34 JN 6998 plakalı otomobil, 40 metre ileride bulunan üst geçit yerine annesi ile birlikte karayolundan karşıya geçmeye çalışan 10 yaşındaki Hilal Daştanbek'e çarptı.

Kazada ağır yaralanan çocuk, 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Küçük çocuğun cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Osmancık Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden Hilal Daştanbek’in Samsun – Alaçam İlçesi Orman İşletme Müdürlüğünde Orman Muhafaza Memuru Nazif Daştanbek'in kızı ve Osman Tural İmam Hatip Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

ÇORUM HABER, küçük Hilal’e Allah rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(İHA)