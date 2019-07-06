10 yaşında şair ve yazar oldular

Ziyarete kitabı hazırlayan sınıf öğretmeni Ali Doğan, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet İnan, Okul Müdürü Mehmet Pala ile öğrenciler katıldı.

Ziyarette kitapla ilgili bilgiler veren Ali Doğan, “Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Vizyon Belgesinde de yer alan Değerler Eğitimi çalışmasını 3. sınıf öğrencilerim ile beraber tamamladık. Yaklaşık 8 ay süren bu çalışmamızda ‘dostluk, arkadaşlık, iyilik, dürüstlük, çalışkanlık, doğruluk, özgüven, saygı, sevgi, hoşgörü’ kavramları ile ilgili şiir ve öyküler yazdık. Kültür Turizm Bakanlığı onaylı, ISBN numaralı, barkodlu kitabımız PDR Yayınları tarafından kitap olarak basıldı. Telif hakları tarafımdan alınan bu kitabımız ile beraber 10 yaşındaki çocuklarımız şairlik ve yazarlık hayatına ilk adımlarını attılar. Bu çalışmada bize destek veren okul müdürümüz Ahmet Çek'e, kitabımızın hazırlıkları aşamasının her anında bize yardım eden rehber öğretmenimiz Abdullah Yalnız'a, sayın velilerime ve övgülerin en büyüğünü hak eden sevgili öğrencilerime teşekkür ederim. Kitabımızın teşekkür bölümünde de belirttiğim gibi: Her öğretmenin ve öğrencinin aslında sınıflarda fazlasıyla işlediği öykü ve şiir denemelerini kalıcı hale getirmek bizim için çok önemliydi. Öğrencilerimizin ortaya koyduğu başarılı metinler bizleri gururlandırdı. Beklentilerimizin çok ötesinde harika denemeleri görmek ve sizlerle paylaşmak en büyük mutluluğumuzdur. Gelecek yıllarda yazarlar ve şairler ailesine yeni isimler kazandırabilirsem ne mutlu bana” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)