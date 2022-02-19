10 TL'lik kazı kazanla 500 bin TL kazandı

Şanslı vatandaş işletmeciye büyük ikramiyenin isabet ettiği kazı kazanı verdi. İşletmeci Umur’da kuponun çıktısını alıp zımbalayarak şanslı kişiye verdi. Rıfat Umur büyük ikramiyeyi kazanan şanslı kişiye parasını İstanbul'a gidip alması gerektiğini söyledi. Şanslı kişi İşletmeci Umur’a sarılarak teşekkür ederken telefonda ise bir yakınını arayarak “işi gücü bırak yanıma gel bana 500 bin TL., çıktı dedi.

İsminin açıklanmasını istemeyen şanslı kişi yakınıyla binlikte İstanbul’a gidip parasını alacağını söyledi.

İşletmeci Rıfat Umur yaptığı açıklamada “ Bu müşterimiz sürekli gelip kazı kazan oynuyordu , bugünde geldi kazı kazanını aldı ve bir süre sonra içeriye gelerek kendisine 500 bin TL., çıktığını söyledi. Bizde parayı nereden alacağını söyledik” dedi.

Umur daha sonra yaptığı açıklamada önceki günde bir müşterime 200 bin TL., çıkmıştı. Bugünde bu arkadaşımıza 500 bin TL., çıktı. Çıkanlar geri geleceğini söylüyor ancak şuana kadarda gelen olmadı” dedi.

(Yusuf ÇINAR)