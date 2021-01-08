10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
Basın çalışanlarının sosyal haklarını güvenceye alan 212 sayılı yasanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarih olan 10 Ocak 1961’in yıldönümleri, her yıl Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanıyor. 10 Ocak 2021 Pazar günü de, bu anlamlı tarihin 60. yıldönümü kutlanacak.
Güncel 08.01.2021, 00:49
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