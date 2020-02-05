10 Numara oyununda ikramiyelerinden biri Rıfat Büfe’de oynandı

On Numara oyununun önceki akşam yapılan 913. hafta çekilişinde 22 rakam arasından 10 rakamı bilen ülke genelindeki 12 kişi 49 bin 236 TL ikramiye kazandı. Büyük ikramiyeyi 12 kişi kazanırken, bunlardan birinin de Çorum merkezde oynanan biletlere çıktığı belirtildi.

Çorum merkezde yıllardır Saat Kulesi arkasında faaliyet gösteren Rıfat Büfe’de oynanan bilete 49 bin TL’lik ikramiye çıktığını söyleyen Rıfat Umur, bir kişinin de 9 bilerek 2 bin 276 TL ikramiye kazandığını açıkladı. Rıfat Umur, parasını almak üzere Samsun’a giden 10 Numara talihlisiyle objektiflere poz verdi.

Rıfat Umur ayrıca bu akşam Sayısal Loto ve Şans Topu çekilişi yapılacağını, yarın çekilişi yapılacak olan Süper Loto’da ise ikramiyenin 15 milyon TL’ye ulaşacağını da sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)