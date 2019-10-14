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10 kazada 22 yaralı

Çorum merkez ve ilçelerinde meydana gelen kazalarda çok sayıda kişi yaralandı.

10 kazada 22 yaralı

Çorum merkez ve ilçelerinde meydana gelen kazalarda çok sayıda kişi yaralandı.

14 Ekim 2019 Pazartesi 20:44
10 kazada 22 yaralı

Alınan bilgiye göre Çorum merkezde B.S ve D.C isimli sürücülerin kullandığı araçlar çarpıştı. Kazada iki sürücü de yaralanarak hastanelik oldu. D.A ve S.B sevk ve idaresindeki araçların çarpışması sonucu meydana gelen kazada da iki sürücü yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Üçtutlar Mahallesi’nde A.E.K yönetimindeki elektrikli bisiklet ile R.Ç yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı. Sungurlu Sunguroğlu Mahallesi’ndeki kazada ise B.İ yönetimindeki araç R.B.A isimli kişiye çarparak yaraladı.

Merkez Bahabey Caddesi üzerinde P.Y yönetimindeki araç tek taraflı kaza geçirdi. Kazada sürücü yaralandı. Sungurlu Yenihayat Mahallesi’nde A.S.A sevk ve idaresindeki araç ile M.A.Y yönetimindeki araçlar çarpıştı. Kazada iki sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan A.M, G.D ve B.Y yaralandı.

Sungurlu Fevzipaşa Mahallesi’ndeki kazada E.B yönetimindeki motosiklet ile İ.K yönetimindeki araç çarpışınca motosiklet sürücüsü yaralandı. Örnekevler Mahallesi’ndeki kazada ise F.A yönetimindeki araç ile H.H.T yönetimindeki araç çarpıştı. İki sürücü ile birlikte H.A, C.A, A.A ve H.A isimli kişiler yaralanarak hastanelik oldu.

Alaca Cumhuriyet Mahallesi’nde S.B yönetimindeki motosiklet N.Ç isimli kişiye çarparak yaraladı. Gülabibey Mahallesi’nde İ.Ö yönetimindeki araç ile H.A yönetimindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Z.A yaralandı.

(Haber Merkezi)

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