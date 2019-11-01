10 KAZADA 19 YARALI

Alınan bilgiye göre Ulukavak Mahallesi’ndeki kazada A.Ç yönetimindeki araç seyir halinde iken E.A isimli kişiye çarparak yaralanmasına sebep oldu. Aynı mahalledeki ikinci kazada R.A sevk ve idaresindeki araç ile E.O yönetimindeki araçların çarpışması sonucu yaşanan kazada ise iki sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan Z.U yaralanarak hastanede tedavi altına alındı. Yine aynı mahallede M.A yönetimindeki araç ile M.F.C sevk ve idaresindeki araçlar çarpıştı. Kazada iki sürücü ile araçlarda yolcu olarak bulunan N.C hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı.

Kunduzhan Mahallesi’nde A.D sevk ve idaresindeki araç ile Ö.E yönetimindeki araçlar çarpıştı. Kazada iki sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan H.D yaralanarak hastanede tedavi altına alındı. Aynı mahalledeki diğer kazada ise M.A.K ve V.Y yönetimindeki araçların çarpışması sonucu iki sürücü de yaralandı.

Gülabibey Mahallesi’nde D.K yönetimindeki araç ile Z.T sevk ve idaresindeki araçlar çarpıştı. Kazada sürücüler hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanarak hastanede tedavi altına alındı. Ulukavak Mahallesi’ndeki diğer bir kazada ise M.Ö yönetimindeki araç seyir halinde iken bisikleti ile seyir halinde bulunan M.S.A isimli kişiye çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü ve aynı bisiklette yer alan Z.A isimli kişi yaralandı.

Çorum ili istikametinden Ankara ili istikametine seyir halinde bulunan Y.E yönetimindeki araç Büyükgülücek Köyü yol ayrımında dönmek istediği esnada mıcıra kapılarak takla attı. Kazada araç sürücüsü hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Osmancık Gemici Mahallesi’nde M.K isimli kişinin yönetimindeki araç E.S.D isimli kişiye çarparak yaraladı. Sungurlu Bahçelievler Mahallesi’nde İ.A sevk ve idaresindeki motosiklet ile H.D yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayati tehlike arzetmeyecek şekilde yaralandı.

(Haber Merkezi)