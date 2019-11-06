10 kazada 17 yaralı

Alınan bilgiye göre Gülabibey Mahallesi’nde M.Ç yönetimindeki otomobil geri manevra yaptığı esnada N.Y isimli kişiye çarparak hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanmasına sebep oldu. Yaralı hastanede tedavi altına alındı. Merkez Çöplü Mahallesi’ndeki kazada İ.Ç yönetimindeki araç ise seyir halinde iken İ.E isimli kişiye çarparak yaraladı. Çepni Mahallesi’nde H.S. yönetimindeki araç ile M.T yönetimindeki aracın çarpıştığı kazada iki sürücü de yaralandı.

Alaca Yıldızhan Mahallesi’nde T.T sevk ve idaresindeki araç ile B.G yönetimindeki bisiklet çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanarak hastanede tedavi altına alındı. Alaca Sungurlu Karayolu Külah Köyü mevkiinde ise H.Ş (74) yönetimindeki otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Kazada araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan 72 yaşındaki eşi F.Ş yaralanarak Alaca Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Osmancık Cumhuriyet Mahallesi’ndeki kazada ise Y.G sevk ve idaresindeki araç ile T.Ş yönetimindeki araç çarpıştı. Kazada iki sürücü de hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanarak hastanede tedavi altına alındı. Osmancık Girinoğlu Köyü’nde ise U.Ö (21) yönetimindeki araç yoldan çıkarak kaza yaptı. Hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanan sürücü Osmancık Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

İskilip Eskiköy’de S.C (65) yönetimindeki araç mıcır zeminde kayarak yoldan çıktı. Kazada araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan S.C (65) yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Çorum istikametinden Osmancık istikametine seyir halinde bulunan Ç.T (32) yönetimindeki araç ise Çamlıca Köyü mevkiinde karşı yönden gelen S.Ö (24) yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanarak Laçin Aile Toplum Sağlığı Merkezi’ndeki tedavisine müteakip taburcu oldu.

Hamamözü’nden Laçin istikametine seyir halinde bulunan M.A (43) yönetimindeki araç Laçin İkizci Köyü’nde tarlaya girerek kaza yaptı. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Ö.F.A (18), Y.E.A (14) ve M.D.A (14) hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanarak sevk edildikleri Hamamözü Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin bitimine müteakip taburcu edildi.

(Haber Merkezi)