10 kazada 17 yaralı

Alınan bilgiye göre Çorum Bahçelievler Mahallesi’ndeki iki ayrı kazada iki kişi yaralandı. İlk kazada C.A yönetimindeki araç yaya olan Ş.Ç isimli kişiye çarparak yaraladı. Diğer bir kazada ise K.D isimli sürücünün kullandığı araç H.Y isimli motosiklet sürücüsüne çarparak yaraladı. Gülabibey Mahallesi’ndeki kazada ise A.Ö yönetimindeki araç C.K isimli kişiye çarparak yaraladı. Osmancık Çiftlikler Mahallesi’nde ise B.K yönetimindeki araç tek taraflı kaza yaptı. Kazada araç sürücüsü hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı.

Alaca Fakılar Köyü mevkiinde C.A (26) yönetimindeki araç seyir halinde iken şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan A.A (24) hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanarak Alaca Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Alaca Avutmuş Köyü’nde ise D.A (66) yönetimindeki araç lastiğinin patlaması sonucu karşı yönden gelen A.C (54) yönetimindeki araca çarptı. Kazada iki araç sürücüsü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan D.D. (68) ve L.D (54) yaralanarak Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kargı’da da iki kaza yaşandı. Kargı Yeşilköy’de D.Y (4) yönetimindeki araç Tosya istikametine seyir halinde iken boş araziye girdi. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan S.Y (27) yaralanarak Kargı Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kargı Arık Köyü’ndeki kazada İ.K (64) yönetimindeki araç geri manevra yaparken devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralanarak Kargı Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Çorum-İskilip Karayolu Seydim Köyü Haramidere mevkiindeki kazada ise B.Ö (46) yönetimindeki otomobil karşı yönden gelen K.K (29) yönetimindeki TIR’ın dorsesinin devrilmesi sonucu dorseye çarptı. Kazada otomobil takla atarken, sürücü de hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kırkdilim Köyü Gölünyazı mevkiinde ise V.Ç (42) yönetimindeki araç seyir halinde iken karşı yönden gelen H.Y (32) yönetimindeki TIR ile çarpıştı. Kazada araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan F.Ç (42) ile N.S.Ç (9) yaralanarak olay yerine gelen sağlık ekiplerince Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

(Haber Merkezi)