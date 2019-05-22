10 kazada 16 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre Gülabibey Mahallesi’nde Y.E isimli sürücü yönetimindeki araç V.B sevk ve idaresindeki okul servisine çarptı. Kazada araç sürücüleri yara almaz iken araçta yolcu olarak bulunan Y.E yaralandı.

Sungurlu Sunguroğlu Mahallesi’nde R.K yönetimindeki araç 3 tekerlekli motosiklet ile kaza yaptı. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Ulukavak Mahallesi’nde M.E.E yönetimindeki motosiklet A.G yönetimindeki araçla çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi’nde İ.A ile Y.C.Ö yönetimindeki araçların çarpışması sonucu araçlarda yolcu olarak bulunan E.A isimli kişi yaralandı. Ulukavak Mahallesi’nde meydana gelen diğer bir kazada ise O.A isimli sürücü yönetimindeki araç park halindeki araçlara çarptı. Kazada yaralanan sürücüde 2,82 promil alkol tespit edilerek hakkında yasal işlem uygulandı.

Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde yaşanan kazada E.S ile İ.Y yönetimindeki araçlar çarpıştı. Kazada iki sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan A.Y yaralandı. Çorum’un İskilip İlçesi Erenler Mahallesi’nde ise M.S ile R.K yönetimindeki araçlar çarpıştı. Kazada iki sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan D.K ve F.S yaralanarak tedavi altına alındı.

Çorum merkeze bağlı Karapınar Köyü mevkiinde S.S (25) yönetimindeki araç Ortaköy istikametine seyir halinde iken zeminin kaygan olması sebebi ile karşı yönden gelen E.A (40) yönetimindeki araçla çarpıştı. Kazada iki araç sürücüsü yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Sungurlu’nun Tugcu Köyü mevkiinde ise Y.D (31) yönetimindeki araç Çankırı Kızılırmak ilçesi istikametine seyir halinde iken yan yattı. Kazada sürücü yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Eskice Köyü mevkiindeki kazada ise M.E (44) yönetimindeki araç yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada araç sürücüsü hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazalarla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)