10 hobi arsasından ikisi satıldı

Çorum Belediyesi mülkiyetinde bulunan ve ilimiz Kuruçay bölgesinde Hobi Köyü olarak planlanmış 10 adet arsayı daha düzenlenen ihale ile satışa sundu.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen üyeleri Ünsal Yeter, Ertuğrul Eren, Suat Aydoğan, Şükrü Genç, Yüksel Poyraz ve Erhan Balcı yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye vatandaşlar katıldı.

İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile hazırlanan şartname dahilinde gerçekleştirildi. Buna göre 262 metrekare ile 267 metrekare arasında değişen 10 hobi bahçesi arsası 150 bin TL ile 170 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.

İhale sonunda 263 metrekarelik hobi bahçesi arsası 178 bin TL’ye Ahmet Özsaçmacı tarafından satın alınırken, 263.10 metrekarelik arsa da 171 bin TL’ye İsmet Öncel’e satıldı. İhalede diğer 8 arsaya ise alıcı çıkmadı. İhalenin Başkanlık makamı onayından sonra sonuçlanmış olacağı belirtildi.



(Volkan SINAYUÇ)

