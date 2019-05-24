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10 EVİ SU BASTI

Çorum'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bodrum ve giriş katlarında bulunan ev ve iş yerlerini su bastı. Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, yoğun yağmur ve dolu yağışı nedeniyle itfaiyenin 10 evde su baskını tespit ettiğini belirterek, "Ayrıca, ızgaralar yaprak ve dolu yüzünden önü tıkandığı için çok sayıda yolda su birikintileri oluştu. Ekiplerimiz ızgara önlerinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor" dedi. Öte yandan, dolu yağışının bazı tarım arazilerine de zarar verdiği belirtildi.

10 EVİ SU BASTI

Çorum'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bodrum ve giriş katlarında bulunan ev ve iş yerlerini su bastı. Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, yoğun yağmur ve dolu yağışı nedeniyle itfaiyenin 10 evde su baskını tespit ettiğini belirterek, "Ayrıca, ızgaralar yaprak ve dolu yüzünden önü tıkandığı için çok sayıda yolda su birikintileri oluştu. Ekiplerimiz ızgara önlerinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor" dedi. Öte yandan, dolu yağışının bazı tarım arazilerine de zarar verdiği belirtildi.

24 Mayıs 2019 Cuma 21:57
10 EVİ SU BASTI
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