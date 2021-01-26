10 derneğe 900 bin TL destek

Ceylan, Türkiye genelinde İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplum İlişkileri Genel Müdürlüğü’nün dernekleri desteklemek amacı ile açtığı proje bütçesinden Çorum’un yararlanması için koordineli bir şekilde çalışma yürütüldüğünü belirtti. Çorum’da 13 dernek tarafından yapılan başvurudan 10 derneğe ait projenin İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü tarafından onaylandığını kaydeden Milletvekili Ceylan, en az 4 aydan başlayıp 12 ay süresince uygulanacak projelere toplam 900 bin TL destek sağlandığını vurguladı.

Ceylan, projesi kabul edilen derneklerin Özel Eğitime Muhtaç Spastik Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği, Dodurga Eğitim Kültür Turizm ve Tanıtma Derneği, Çorum Çölyak Derneği, Gökdere Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği, Çorum İş Kadınları Derneği, Ata Sporumuz Güreşi Koruma ve Yaşatma Derneği, Kader Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği, Çorum Basketbol Akademi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Gençlik Mimarsinan Spor Kulübü Derneği olduğunu bildirdi.

Sağlanan bütçeyle derneklerin yapamadıkları, bütçe oluşturamadıkları faaliyetleri yapacaklarını ve üyelerine amaçlarına uygun faaliyetler gerçekleştirerek Çorum’a fayda sağlayacaklarını dile getiren Milletvekili Ceylan, derneklere yönelik projelere başvurunun her yıl devam ettiğini söyledi.

Ceylan, müracaat süresi Şubat ayında başlayıp sene sonuna kadar devam eden desteklerden Çorum’da bulunan tüm Derneklerin faydalanabileceğini de sözlerine ekledi.