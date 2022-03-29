Yeşilay Çorum Şubesi tarafından hazırlanan “10 Bin Yeşilcan, 10 Bin Yeşilcanan” projesi başladı. Proje kapsamında Çorum’da 10 bin öğrenciye sağlıklı yaşam, teknoloji bağımlılığı ve sigara konusunda eğitimler verilecek.

Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi’nin de katkı verdiği “10 Bin Yeşilcan, 10 Bin Yeşilcanan” projesi Yeşilay’ın sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla ilgili Türkiye genelinde yaptığı en büyük proje olacak. Proje ile öğrencilerin Yeşilay ile tanışmaları, bundan sonraki hayatlarında bağımlılıktan uzak kalmaları, sigara dumanından kendilerini korumaları, sağlıklı beslenmeleri ve teknoloji bağımlılığından kurtulmaları amaçlanıyor.

Projenin açılış programı Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Açılışa öğrencilerin yanı sıra Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı ve İl Özel Genel Sekreteri Recep Çıplak ile Yeşilay Şube Başkanı Dr. Türker Ejder katıldı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın açılışta yaptığı konuşmada bu projeyle 10 bin öğrenciye ulaşılacağını söyledi. Bağımlılıkla mücadelenin yanı sıra sağlıklı yaşam konusunda da eğitimlerin verileceğini ifade eden Aşgın, “Bu projeler Çorum Belediyesi olarak bizleri çok heyecanlandırıyor. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlıklı bir nesle sahip olmaları için bu projeyi Çorum Belediyesi olarak destekliyoruz. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

Yeşilay Şube Başkanı Dr. İsmail Türker Ejder de proje hakkında bilgi verdi. Yeşilay’ın sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla ilgili yaptığı en büyük proje olduğunu vurgulayan Türker Ejder, Çorum’da ilkokul dördüncü sınıflarda eğitim gören 10 bin kişiye ulaşacaklarını açıkladı.

Valilik, Belediye ve Hitit Üniversitesi’nin katkılarıyla projenin başladığını belirten Dr. Ejder “Haftanın iki günü Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi’nde çocuklara sağlıklı yaşam, teknoloji bağımlılığı ve sigara konusunda sunum yapılarak spor etkinliği gerçekleşecek. Bir yıl içerisinde 10 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz.” dedi.

Öğrenciler eğitimlerin ardından Buhara Kültür Merkezi’nde spor, bowling ve masa tenisi etkinliklerine katıldı. Belediye Başkanı Aşgın da öğrencilerle birlikte spor yaptı. Öğrencilere ayrıca süt ikramı yapılarak sırt çantası hediye edildi.

(Volkan SINAYUÇ)

