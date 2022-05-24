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10 bin öğrenciye bağımlılıkla mücadele eğitimi verilecek

Birçok kurumun iş birliğinde hayata geçirilen “10 Bin Yeşil Can, 10 Bin Yeşil Canan” projesi kapsamında kentteki 10 bin öğrenciye bağımlılıkla mücadele eğitimi verilerek, çocuklar ve ailelerinin sigara, alkol ve internet bağımlılığına karşı korunması hedefleniyor.

Güncel 24.05.2022, 22:41
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10 bin öğrenciye bağımlılıkla mücadele eğitimi verilecek

Çorum Valiliği, Belediye Başkanlığı, İl Özel İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay Derneği Çorum Şubesi iş birliğiyle “10 Bin Yeşil Can, 10 Bin Yeşil Canan Projesi” başlatıldı.
Proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce belirlenen öğrenciler, yüzerli gruplar halinde Çorum Belediyesi’ne ait servis araçlarıyla belli günlerde Buhara Kültür Merkezi'ne getiriliyor.
Burada, Genç Yeşilay gönüllülerinin gözetiminde çeşitli sportif etkinliklere katılıp oyunlar oynayan çocuklara, başta sigara, alkol gibi bağımlılık yapıcı maddelerin zararları ile internet bağımlılığı ve genel olarak bağımlılıktan kurtulma yöntemleri hakkında eğitim veriliyor.
Proje kapsamında ayrıca eğitime katılan öğrencilere, üzerinde, evde ve balkonda sigara içmenin yasak olduğu belirtilen çıkartmalar dağıtılıyor. Hem ev halkının hem de misafirlerin ev ve balkonda sigara içmesinin önlenmesi amacıyla, öğrencilerden bu çıkartmaları evlerinin girişine yapıştırması isteniyor.

“İLK ETAPTA HEDEF 10 BİN ÇOCUĞA ULAŞMAK”
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Buhara Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek, projeye katılan öğrencilerle bir araya geldi.
Aşgın, proje ile Çorum'un bağımlılıkla mücadelede Türkiye'nin en başarılı illeri arasına girebileceğini söyledi.
Projede ilk etapta 10 bin çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini belirten Aşgın, şöyle konuştu:
“Özellikle genç neslin sosyal medya bağımlılığı, internet bağımlığı gibi bağımlılıklarla da mücadele anlamında orijinal bir projeye imza atıyoruz. 10 bin hedefine adım adım yaklaşıyoruz. Her gün yüzlerce öğrencimizi buraya getirmek suretiyle eğitimlerden geçiriyoruz. Çocukların ailelerinde içki, sigara kullanan var mı, varsa aileleri bu işten nasıl kurtarabiliriz, öğrencilerimizi nasıl motive edebileceğimiz ve ailelerinin birer Yeşilay gönüllüsü olması noktasında, bağımlılıklardan uzak bir hayat sürmeleri noktasında neler yapabileceğimiz sorusunun cevabını arıyoruz.”


Kısa sürede iyi sonuçlar aldıklarını anlatan Aşgın, “Ailelerimizin çocuklarının farkındalığı neticesinde sigaraya, internet bağımlılığına veda ettiklerini duymaktan son derece mutluyuz. İnşallah şehrimizde bunun somut karşılıklarını göreceğiz. Sigara, alkol kullanımı ve internet bağımlılığı noktasında Çorum'un verileri inşallah hızla düşecek. Bu proje sadece şehrimizde değil, tüm Türkiye'ye örnek bir proje olarak görülecek” ifadelerini kullandı.
Yeşilay Çorum Şube Başkanı İsmail Türker Ejder de projenin Türkiye'ye yayılmasını istediklerini kaydetti.
“10 Bin Yeşil Can, 10 Bin Yeşil Canan Projesi"nin hem ailelerin bilinçlenmesi hem de gelecek nesillerin bağımlılıklara karşı duyarlı olması açısından önemli bir proje olduğuna dikkati çeken Ejder, “Projemiz, bağımlılıkla mücadele konusunda katılım anlamında bir ilde gerçekleştirilmiş en büyük proje. Çorum'da valilik, belediye gibi kurumlar, Yeşilayın projelerine sınırsız destek veriyor. Bu kadar büyük bir projeyi valilik ve belediye desteği olmadan yürütmemiz çok zor." diye konuştu.

“SİGARANIN ZARARI, SON NEFESİ ÜFLEYİNCE BİTMİYOR”
Ejder, pasif içiciliğin insan sağlığına verdiği zararın ürkütücü boyutlara ulaştığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
“Dünyadaki çocuk ölümlerinin yüzde 28'i pasif içicilikten kaynaklanıyor. İnanılmaz derecede üzücü bir durum. Bu, ebeveynlerin çocuklarının hayatlarına mal olan bir hata. Proje kapsamındaki eğitimde çocuklara sigara dumanından uzak durmaları, ailelerini bu konuda zorlamalarını, ebeveynlerin balkonda sigara içip eve girmesini engellemeyi hedefliyoruz. Sigaranın zararı, son nefesi üfleyince bitmiyor. Bir anne, balkonda sigara içip, küçük çocuğuyla ilgilenmeye başlıyor. O annenin nefesi, kıyafetleri bir saat boyunca ortama toksik maddeler salgılıyor. Yakın temas halinde çocuğa zarar veriyor. Ben istiyorum ki anne ve baba sigarayı bıraksın ama bırakamıyorsa da evlerine gelmeden en az bir saat önce son sigarasını içsin. Çocuklarının sağlığı için evlerinde, balkonlarında dahi sigara içmesinler, gelen misafirlerin de içmesine izin vermesinler. İnşallah bu yılın sonuna kadar Çorum'da 10 bin dördüncü sınıf öğrencisine ulaşacağız, mesajlarımızı onlara vermeye çalışacağız.”
Eğitimlere katılan çocuklar ise eğlenceli zaman geçirdiklerini, sigara, alkol gibi maddelerden neden uzak durmaları gerektiğini öğrendiklerini belirtti.

(AA)
 

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