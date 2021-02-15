10 bin 869 öğrenci 176 okulda bugün yüzyüze eğitime başlıyor

Salgın koşullarının hafif seyretmeye başlaması ile birlikte normalleşme adımlarından biri olarak bugünden itibaren köy okullarında yüz yüze eğitime geçileceğini hatırlatan Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, koronavirüsün hiç görülmediği veya az vaka bulunan köy ve benzeri yerleşim yerlerindeki okulların bugünden itibaren tedbirlere uyularak yüzyüze eğitim vereceğini dile getirdi.

Çorum’da 53 birleştirilmiş sınıfta 552 öğrenci, 46 ilkokulda 3 bin 446 öğrenci, 55 ortaokul ve İmam Hatip ortaokullarında 3 bin 771 öğrenci ve 22 anaokulunda 3 bin 100 öğrenci olmak üzere toplam 176 okulda 10 bin 869 öğrencinin yüz yüze eğitime başlayacağını söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Sarı; “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’ uyarınca, okullarda tüm alanlarda öğrenciler arasında 1-1,5 metre sosyal mesafe sağlanacak şekilde kapasite düzenlemeleri gerçekleştirildi. İl Müdürlükleri koordinasyonunda açılacak tüm okullara ihtiyaç duydukları dezenfektan, sabun gibi temizlik malzemeleri ulaştırıldı. İnşallah 1 Mart’ta da ilkokullarımız, 8 ve 12. sınıflarımızdan sonra da diğer kademeleri en kısa sürede hep birlikte açacağız. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin ülkemizde hayırlara vesile olmasını dilerken, tüm kademedeki öğrencilerimiz ile en kısa sürede okullarımızda buluşmayı temenni ediyorum” diye konuştu.

SARI, 2. DÖNEM TOPLANTISI YAPTI

Öte yandan Milli Eğitim Müdürü Sarı, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile birlikte 2. Dönem açılış değerlendirme toplantısı yaptı. Çevrimiçi yapılan toplantıda 2020-2021 eğitim öğretim yılı birinci dönemi ve uzaktan eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi ile bugün yüz yüze eğitime başlayacak olan okulların durumlarının görüşülmesi ile başladı. Toplantıda, Dijital ve Uzaktan Eğitim Faaliyetleri, Tablet Bağışı, Okulum Temiz Belgesi, EBA Destek Noktaları, Projeler ve Yarışmalar gündem konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

İlçeler ve merkez okullarında huzurlu bir eğitim öğretim ortamı oluşturulması adına herkese büyük sorumlulukların düştüğünü belirten Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı; “2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını dilerken, tüm kademedeki öğrencilerimiz ile en kısa sürede okullarımızda buluşmayı temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)