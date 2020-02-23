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“10 ayda 100 milyon borç ödedik”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sanayici ve genç iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantıda Belediye çalışmaları hakkında kısa açıklamalarda bulundu.

“10 ayda 100 milyon borç ödedik”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sanayici ve genç iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantıda Belediye çalışmaları hakkında kısa açıklamalarda bulundu.

23 Şubat 2020 Pazar 22:10
“10 ayda 100 milyon borç ödedik”

Göreve geldikleri tarihten bu güne kadar 100 milyon TL borç ödediklerinin altını çizen Başkan Aşgın, “Bu borcu birlik beraberlik içinde olmamızdan dolayı ödedik. Siyasilerimiz, valiliğimiz ile birlikte uyum içinde çalışmamızın meyvelerini aldık” diye konuştu.

PROJE ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ BİLGİLER VERDİ

Belediye Başkanı Aşgın, yaptıkları çalışmalarla ilgili de bilgiler verdi. Başkan Aşgın, seçim döneminde taahhüt ettiği projelerle ilgili de açıklamalarda bulundu.

Başkan Aşgın kentsel dönüşüm çalışmaları, Çorum Kalesinin restorasyonu, seyir terası, çocuk köyü, araç alım ihalesi, Tuzcular Kavşağı projesi, engelsiz kafe, kitap kafe, Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi, Karakeçili Yolunun açılma çalışmaları, yeni stadyumda gelinen son durum, spor salonları, güneş enerjisi santrali, Komposttan Elektrik Üretimi, otoparklar, Çöplük Çarşısı Restorasyonu, Çoruminia, Velipaşa Hanı restorasyonu gibi konularda yaptıkları çalışmaları genç iş insanlarıyla paylaştı.

“BU ŞEHRİ BİRLİKTE YÖNETİYORUZ”

Özellikle adaylık sürecinde ‘Bu şehri birlikte yönetelim’ sloganını sıkça vurguladığını ve seçim sonrası da yaptıkları çalışmada bu slogana uygun bir şekilde şehrin tüm aktörleriyle bir araya geldiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bu sloganı her yere nakşetmiştik. Geldiğimiz günden bugüne kadar da gücümüzün yettiği ölçüde bunu yapıyoruz. Mahalle buluşmalarında, halk günü toplantılarımızda hemşehrilerimizin dertlerini dinliyoruz. Kime geldin, kiminle görüşeceksin diye sormadan buyur ediyoruz. Esnafımızı, sanayicimizi ve iş insanlarımızı ziyaret ediyoruz. Görüş ve önerilerini alıyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 24.02.2020 00:02
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