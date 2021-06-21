"1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, NATO Zirvesi ile başlayan, Azerbaycan'da Bakü ve Şuşa'daki temaslarla devam eden, Antalya'daki iki ayrı uluslararası toplantı ve diğer çalışmalarla nihayetlenen yoğun bir haftayı geride bıraktıklarını söyledi.

Kabine Toplantısı'nda hem bu programları hem de gündemlerindeki diğer hususları enine boyuna değerlendirdiklerini dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan NATO'ya 12 kurucu devletin hemen ardından 13'üncü üye olarak 1952 yılında katıldığını hatırlattı.

"TURİZM SEKTÖRÜNE VERDİĞİMİZ KDV DESTEĞİNİ 1 AY DAHA UZATIYORUZ"

Erdoğan, salgında yaşanan gelişmeler ve bu çerçevede izlenilen yol haritasının kabine gündeminin ilk konusunu oluşturduğunu belirterek sağlık hizmetlerinden gıda zincirinin devamlılığına, kamu güvenliğinden sosyal dayanışmaya kadar her alanda Türkiye'nin salgın döneminin dünyada parlayan yıldızı olduğunu söyledi.

Hükümet olarak alınan tedbirlerden etkilenen her kesimin üzerindeki yükü hayata geçirdikleri destek ve teşvik paketleri ile azalttıklarını ifade eden Erdoğan, kısıtlamaları, üretim ve istihdam üzerinde olumsuz etki yapamayacak şekilde uyguladıklarını, sanayi üretiminin yükselişinin de düzenli olarak sürdüğünü vurguladı.

Erdoğan, nisanda bir önceki aya göre yüzde 12,5 olarak gerçekleşen yüksek teknoloji ürünleri üretimindeki artışın sevindirici olduğunu dile getirerek milli teknoloji hamlesi vizyonuyla, Türkiye'yi yüksek teknolojili ürünlerin pazarı değil üreticisi yapma yolunda adım adım ilerlediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu gelişmelere paralel olarak sanayi sektöründeki kayıtlı istihdam 4 milyon 700 bin sınırına dayanarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Tarımda yaşanan kuraklık sebebiyle ortaya çıkacak muhtemel sıkıntılara karşı tedbirlerimizi aldık, alıyoruz. Salgın ve kuraklık nedeniyle ortaya çıkan durumu istismar ederek hububat ile et, süt, yem fiyatlarını aşırı şekilde yükseltmeye çalışanlara da izin vermeyeceğiz, gerekli dersi vereceğiz. Toprak Mahsulleri Ofisimizi en etkin şekilde devreye sokarak uygun fiyatlı yem ham maddesi satışını temmuz ayında başlatıyoruz. Salgın döneminde işlerine ara vermek veya sınırlandırmak zorunda kalan esnafımızı kısa çalışma ödeneğinden kira ve ciro desteğine kadar pek çok yöntemle destekledik. Diğerleriyle uyumlu şekilde turizm sektörüne verdiğimiz KDV desteğini de 1 ay daha uzatıyoruz."

"HES KODU UYGULAMASI YAYGINLAŞTIRILARAK SÜRDÜRÜLECEKTİR"

Aşılamada dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alındığına işaret eden Erdoğan, haziran ayıyla aşılamayı hızlandırdıklarını, Türkiye'nin bu cendereden bir an önce kurtulabilmesi için ne gerekiyorsa yaptıklarını ve yapacaklarını söyledi.

Erdoğan, Türkiye'nin aşılamada oldukça iyi bir yere geldiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla yaptığımız aşı sayısı 43 milyon doza yaklaşmıştır. Son bir haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumundayız. Son olarak 30 yaşa kadar indirdiğimiz aşılama faaliyetlerini aynı hızla sürdüreceğiz. Hedefimiz birkaç hafta içerisinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır. Böylece Türkiye'nin salgın krizini en az sıkıntıyla ve ilk atlatan ülkelerden biri olmasını sağlamak istiyoruz. Virüsün yeni varyantları sebebiyle dünyadaki sıkıntılar bir müddet daha devam edecek olsa da Türkiye bu süreci de başarıyla geride bırakacaktır. Biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktıkça Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele yoktur."

Geçen ayın sonunda yaptıkları son kabine toplantısının ardından haziran ile başlayacak yeni dönem uygulamalarını kamuoyuyla paylaştıklarını anımsatan Erdoğan, bugünkü toplantıda da gelecek dönemde uygulamaya geçirecekleri kimi hususların istişaresini yaptıklarını ifade etti. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede tamamı da 1 Temmuz itibarıyla başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da daha ileri bir saat olan 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. Kamu ve özel sektördeki iş ve işlemlerin tamamında Sağlık Bakanlığının hazırladığı salgın yönetimi ve çalışma rehberlerine uyulması hassasiyetle takip edilecektir. HES Kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Konuyla ilgili diğer ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacaktır. Tüm bu kararların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bu güzel gelişmelerin devamı için milletçe tedbirlere uymayı sürdürmemiz gerekiyor. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Vatandaşlarımdan, aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum. Biz de aşımızı olarak bilim insanlarımıza olan güvenimizi gösterdik. Yerli aşı çalışmalarında da birkaç ay içinde yaygın kullanıma geçebilecek seviyeye gelmeyi ümit ediyoruz. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek, bu musibetin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Bu vesileyle salgının başladığı tarihten bugüne kadar canla başla fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımız ve güvenlik güçlerimiz başta olmak üzere herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum."