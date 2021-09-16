1. Sınıf Atık Getirme Merkezi törenle açıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaarslan, Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, mahalle muhtarları ve Belediye yetkililerinin katılımıyla düzenlenen açılış programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.



Belediye Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin atıklardan oluşarak hazırlanan defile gösterisinin ardından bir konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “İki kavrama dikkat çekmek istiyorum; bunlar emanet ve imtihan. Rabbim bize birçok şeyi emanet etti. Emanet edilenlerden birisi de çevremiz. Rabbimizin bize emaneti olan çevremize sahip çıkmak zorundayız. Maalesef bu emanetlere sahip çıkmakta güçlük çekiyoruz.

Hava bize emanet, su bize emanet, toprak bize emanet. Rabbimizin bu emanetlerine sahip çıkmadığımız için bugün küresel ısınmayı, iklim değişikliklerini, yangınları ve selleri yaşıyoruz” dedi.

Çorum Belediyesi olarak birçok konuda güzel işler yaptıklarını anlatan Aşgın, “Çevreyle ilgili konular da bunlardan bir tanesi. Barış ve kardeşlik şehri olan Çorum’un en önemli özelliklerinden bir tanesi de temiz bir kent olmasıdır.



Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca başlatılan Sıfır Atık Projesi de bizim için önemli bir vazife. Bu projeye Belediye olarak güçlü bir şekilde destem veriyoruz.



2020 yılında 36 bin 200 litre evsel yağı geri dönüşümle ekonomiye kazandırdık. Yine tonlarca atık pili toplayarak doğaya zarar vermeden geri dönüşümle ekonomiye kazandırdık. 2021’in ilk 8 ayında 5 bin kilo elektronik atık topladık. 430 ton inşaat atığı topladık. Tıbbi atık sterilizasyonu bizim için çok kıymetli. Geçtiğimiz günlerde 3 milyonluk yeni bir yatırımla buranın hacmini 750 kiloya çıkardık.

Atıkların geri dönüşümü ile ilgili toplumda bilin ve farkındalık oluşması çok önemli. Bunun için arkadaşlarımız okul okul, işyeri işleri gezerek eğitimler verdi.

Sıfır Atık Projesi kapsamında inşa edilerek hizmete sunulan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde 13 farklı atık değerlendirilerek çevreye zarar vermesi engelleniyor ve ekonomiye katkı sağlanıyor” şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan’ın konuşmasının ardından merkezin açılış kurdelesi hep birlikte kesildi. (Taner ŞİMŞEK)