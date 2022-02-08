“1 Ocak’tan sonra işyerlerine farklı tarife uygulandı”

Bir gazetecinin son aylarda yüksek geldiği öne sürülen doğalgaz faturalarıyla ilgili sorusunu da cevaplandıran Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman, “Bizim kâr marjımız yok, küçük miktarlarda kazancımız var, burada devlet bize bu hizmeti yaptırırken siz buradan tatlı para kazanacaksınız hesabıyla yaptırmıyor. Siz buradan zarar etmeden para kazanacaksınız diyor. Bizlere hesabınızı ona göre yapacaksınız, verimliliğiniz yüksek olacak diyor. Biz en verimli çalışan şirketlerden biriyiz” dedi.

“Faturalarla ilgili yapılacak hiçbir şey yok” diyen Kahraman, “Hatalı fatura oranımız ise 3’ü 5’i geçmez, sayaçla ilgili problem olabilir mi çok küçük bir ihtimal, hiçbir doğalgaz sayacı hızlı bir şekilde dönmez, sayaç hep yavaşlayarak döner, bu müşterimizin lehinedir. Metre küplere çok dikkat ederiz. Diyelim vatandaş bize geldi Şubat, Mart gibi aylarda ben bu faturaları ödeyemiyorum dedi. Biz de bu vatandaşımıza belirli bir vade ile belli bir taksitle üç ay yüksek gelen faturalarında ödeme hususunda gerekli kolaylığı sağlarız. Müşterilerimize taksitlendirme imkânı sağlıyoruz” dedi.

1 Ocak 2022’ye kadar konut ile küçük işyerlerinin aynı tarifeden fiyatlandırıldığını, 1 Ocak’tan sonra bunun değiştiğini belirten Kahraman, “1 Ocak’tan sonra işyerlerine farklı tarife uygulanmaya başlandı. Biz de şirket olarak 421 bin faturayı tek tek inceledik. Çorum’da hatalı fatura sayımız sadece 69. 1050 işyerine ise konut tarifesi üzerinden fatura kesmişiz. Burada da biz zarar etmişiz” şeklinde konuştu.

(Yusuf ÇINAR)

