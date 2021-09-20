1 milyon 30 bin kaçak makaron ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ankara’dan Çorum’a kaçak makaron sigara getirileceğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen KOM ekipleri, Osmancık ilçesinde 2 aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada 1 milyon 30 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.