1 milyon 30 bin kaçak makaron ele geçirildi
Çorum’un Osmancık ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 milyon 30 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.
Güncel 20.09.2021, 16:01
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Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ankara’dan Çorum’a kaçak makaron sigara getirileceğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen KOM ekipleri, Osmancık ilçesinde 2 aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada 1 milyon 30 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
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