1 Mayıs yürüyüşüne çağrı

KESK Dönem Sözcüsü Ali Ekber Beyaz, DİSK Emekli-Sen Çorum Temsilcisi Hikmet Aydın, Birleşik Metal-İş Temsilcisi Ayhan Kılıçarslan ve Tarım Orkam-Sen Temsilcisi Ergin Turan, dün gazetemizi ziyaret ederek, 1 Mayıs programı hakkında Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a bilgi verdiler ve tüm demokratlara katılım çağrısı yaptılar.

Çorum’da 1 Mayıs yürüyüşü, Pazar günü saat 13.00’de Pirbaba Çamlığı önünde başlayacak. Saat Kulesi’ne kadar yürüyüşten sonra burada konuşmalar yapılacak.

(Taner ŞİMŞEK)

