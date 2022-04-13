1 Mayıs mitingi için başvuru yapıldı

DİSK, KESK ve Birleşik Kamu İş sendikaları tarafından 1 Mayıs mitingi için başvuru yapılırken, oluşturulan 1 Mayıs Tertip Komitesi adına bir açıklama yapan DİSK Temsilcisi Hikmet Aydın, “Tüm geçinemeyenlerin, geçinemiyoruz diyenlerin seslerini birleştirebilmelerini, seslerini birlikte yükseltebilmelerini sağlamak için, üretimin teşvik edilmesi ve desteklenmesi, temel tüketim maddelerine yapılan zamların geri çekilmesi, çalışan ve emeklilere ek zam verilmesi, EYT’lilere emeklilik hakkının verilmesi, kamu emekçilerine 3600 ek göstergenin verilmesi, kamu ve özelde işten çıkarılmaların yasaklanması, örgütlenme önündeki engellerin kaldırılması, yoksulluğu körükleyen emperyalist ve kapitalist savaşların sona ermesi talepleri ekseninde mücadeleyi birleştirebilmek için ilimizde 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününü kutlamak için DİSK, KESK ve Birleşik Kamu İş olarak Çorum Valiliğine başvurumuzu yaptık” dedi.

(Haber Merkezi)