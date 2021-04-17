1 Mayıs mitingi için 30 Nisan’a başvuru yapıldı

İşçi sınıfının uluslararası birlik-mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs’ın bu sene sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 1 Mayıs Cumartesi günü yerine 30 Nisan Cuma günü kutlanması amacıyla Valiliğe başvuru yapıldığı açıklandı.

1 Mayıs için oluşturulan tertip komitesi tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Tüm dünyada ve ülkemizde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da pandemi koşullarının gölgesinde bir 1 Mayıs gerçekleştireceğiz. Covit-19 ölümlerinin, kadın cinayetlerinin, işsizliğin, yoksulluğun, temel hak ve özgürlükler üzerindeki baskının arttığı şu günlerde adil bir vergi ve gelir dağılımı için, iş güvencemiz için, parasız eğitim ve parasız sağlık hakkı için, kadınların taciz, tecavüz ve katliamlarına dur demek için, İstanbul sözleşmesi ve 6284 sayılı kanunun etkin bir şekilde uygulanması için, temel tüketim mallarına yapılan zamların geri alınması için, işten atılmalara son verilmesi için, sendikalaşmanın önündeki engelleri kaldırmak için, KHK ile işten atılanların işlerine geri alınması için, iş, adalet, özgürlük demek için, yurtta ve dünyada barış demek için biz işçiler, emekçiler yine alanlarda ve meydanlarda olacağız.

Tüm taleplerimizi dile getireceğimiz ve getirdiğimiz gün olan 1 Mayıs için; TÜRK-İŞ, DİSK, KESK ve BİRLEŞİK KAMU-İŞ ten oluşan 1 Mayıs Tertip Komitesi adına 30 Nisan saat 16.30’da Kadeş Barış Meydanı'nda eylem yapmak için başvuruda bulunduğumuzu tüm kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.” (Haber Merkezi)