1 Mayıs hazırlıkları başladı

İşçi sınıfının uluslararası birlik-mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs için Çorum’da da çalışmalara başlandı.

1 Mayıs yaklaşırken, Çorum’da bulunan kamu emekçileri ve işçi konfederasyonları temsilcileri bir araya gelerek 1 Mayıs’a yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundular.

DİSK, Türk-İş, KESK, Birleşik Kamu İş temsilcileri ile yapılan toplantı sonucunda oluşturulan yedi kişilik tertip komitesi, 1 Mayıs çalışmalarının startını verdi.

1 Mayıs Tertip Komitesi, DİSK’ten Hikmet Aydın, Ergül Öztürk, Abdurrahim Birin, KESK’ten Emrah Azapçı, Ali Ekber Beyaz, Birleşik Kamu İş’ten Saim Erdoğan ve Türk İş’ten Sefer Karaman’ın katılımıyla oluşturuldu. (Haber Merkezi)