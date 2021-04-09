1 Mayıs hazırlıkları başladı
Güncel 09.04.2021, 10:44
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İşçi sınıfının uluslararası birlik-mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs için Çorum’da da çalışmalara başlandı.
1 Mayıs yaklaşırken, Çorum’da bulunan kamu emekçileri ve işçi konfederasyonları temsilcileri bir araya gelerek 1 Mayıs’a yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundular.
DİSK, Türk-İş, KESK, Birleşik Kamu İş temsilcileri ile yapılan toplantı sonucunda oluşturulan yedi kişilik tertip komitesi, 1 Mayıs çalışmalarının startını verdi.
1 Mayıs Tertip Komitesi, DİSK’ten Hikmet Aydın, Ergül Öztürk, Abdurrahim Birin, KESK’ten Emrah Azapçı, Ali Ekber Beyaz, Birleşik Kamu İş’ten Saim Erdoğan ve Türk İş’ten Sefer Karaman’ın katılımıyla oluşturuldu. (Haber Merkezi)
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