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“1 Mayıs birlikte kazanmanın bayramı olmalı”

BASK Çorum İl Temsilcisi Hayati Çam, 1 Mayıs’ın çalışanların haklarının korunması, geliştirilmesi, demokratik bir ortamın oluşması, siyasi ya da ideolojik baskılardan arınmış çalışma hayatının egemen olması için birlik ve beraberlik içinde kutlanması gereken bir gün olduğunu ifade etti.

01 Mayıs 2020 Cuma 19:57
“1 Mayıs birlikte kazanmanın bayramı olmalı”

Çalışanların iktidarlar karşısında haklarının korunması anlamında en temel yapılardan olan sendikal örgütlenmelerin, siyasi kaygılardan uzak olarak yine çalışanların mutlu bir gelecek isteklerine hizmet etmesi gerektiğini belirten Çam, emek sömürüsüne, güvencesiz çalışma ortamına, siyaseten bağımlılık duygusuna, adaletsizliklere, adam kayırmalara, makam pazarlıklarına, demokratik ortamın her türlü bozulmasına karşı 1 Mayıs’ın birlikte kazanmanın bayramı olması gerektiğini kaydetti.

Çam, “Emek ve Dayanışma Günü, hakkın ve hakikatin konuşulma, emek sömürüsünün önüne geçilme günüdür. Emek ve Dayanışma Günü, siyasal iktidarlardan değil emekten ve haktan yana tavır koyabilenlerin, yarınlarımız için, çocuklarımız için, ülkemiz için verilen mücadelenin kutlu günüdür. Emek ve Dayanışma Günü, adına yakışır şekilde çalışanların sesinin duyurulması için siyasi ve ideolojik kaygılardan uzak dayanışma günüdür. Bu 1 Mayıs’ta pandemi nedeniyle alanlarda olamasak da her evde, her yürekte ve herkesleyiz” dedi. (Haber Merkezi)

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