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1 Mayıs Bayramı için Kadeş Meydanı’nda basın açıklaması

1 Mayıs ile ilgili Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına bir açıklama yapan DİSK Temsilcisi Hikmet Aydın, “İşçi sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs bu sene Covid-19 koşullarında kutlanacak” dedi.

28 Nisan 2020 Salı 23:00
1 Mayıs Bayramı için Kadeş Meydanı’nda basın açıklaması

Tarihte ilk kez 1 Mayıs’ta dünya işçi sınıfının büyük kitleler halinde kentlerin merkezi meydanlarında buluşamayacağını kaydeden Aydın, “Ancak bu koşullara rağmen Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun ilan ettiği insan onuruna yaraşır bir iş, gelir ve sosyal güvenlik talepleriyle dünya emekçileri tek ses, tek yürek olacak.

Covid- 19 virüsünün oluşturduğu pandemi koşulları göz önünde bulundurularak tüm Dünya da olduğu gibi Ülkemizde ve ilimizde de 1Mayıs kutlamaları için sembolik olarak alanlara çıkılacak.

Biz de Çorum Emek ve Demokrasi platformu olarak dönemin hassasiyetini göz önünde bulundurarak temsili bir düzeyde katılım sağlanarak sosyal mesafe kuralı göz önünde bulundurularak ve koruyucu maskeler eşliğinde 1 Mayıs Cuma günü saat 12.30’da Kadeş Barış Meydanı’nda basın açıklaması yapacağız” dedi. (Haber Merkezi)

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